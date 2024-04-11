يبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024، حيث يتزايد الطلب على المعدن الأصفر في الأعياد والمناسبات.

وترصد "الدستور"، أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3336 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3185 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2730 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2123 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 25480 جنيها.