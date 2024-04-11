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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب اليوم الخميس 11-4-2024، حيث يتزايد الطلب على المعدن الأصفر في الأعياد والمناسبات.

وترصد "الدستور"، أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3336 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3185 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2730 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2123 جنيها.

سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو 25480 جنيها.

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