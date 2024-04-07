"سلامة الغذاء" يصدر تقريره الأسبوعي الـ14 لعام 2024 (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 14 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 30 مارس - 5 أبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات التسجيل، 7 منشآت لاشتراطات التأهيل، 6 منشآت لاشتراطات الاعتماد.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 62 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3525 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1783 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5051 رسالة بنحو 260 ألف طن لعدد 1520 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 662 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم زيتون بأنواعه بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 60 ألف طن.



وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 47 صنف بنحو 88 ألف طن.



ومثلت إيطاليا والسعودية وروسيا وأسبانيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 800 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 700 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 627 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1923 رسالة بنحو 443 ألف طن لعدد 715 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 146 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، استراليا، أندونيسيا وأمريكا.



وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 663 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 373 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و7 شركات، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 842 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 11 زيارة تفتيش لمضارب الأرز في محافظات الشرقية، الدقهلية والبحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجاري فحص 14 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 454 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، البحيرة، سوهاج والغردقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وتم تسجيل 496 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 256 معاينة، فيما استوفت 88 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر وجنوب سيناء.



وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت أخرى لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية والفيوم، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة وتم إدراجه بالقائمة المعتمدة.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 42 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 16 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم شن حملة مشتركة على عدد 10 مطاعم للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بمحافظة الإسكندرية.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والدقهلية.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 385 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 7 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 52 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، الجيزة والمنوفية.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 48 حملة تفتيشية موسعة على 240 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



وتم تنفيذ 23 قرار نيابة، وإعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 79 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية المتنوعة (عصائر، لحوم، دواجن، رنجة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب، دمياط، كفر سعد).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية بمركز الفيوم، مركز سنورس ومركز طامية، بعضها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 162 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 17 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 1 محضر ضبط منتجات غذائية يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 50 منشأة غذائية، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، أبو حماد، مشتول السوق، وغيرها من المراكز).

كما تم إعادة المرور على 25 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 10 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 66 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، سندوب).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 122 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (بسكويت، شيكولاتة، لحوم، عصائر، جبن، زيوت، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة، تحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 1 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، إيتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت، مربى، عجوة).



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 4 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 9 حملات تفتيشية على عدد 15 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي شرق، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 2 محضر



إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 17 حملة تفتيشية على 17 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات تفتيشية على 120 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 890 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة المنيا بشن 10 حملات تفتيشية على عدد 30 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم المرور على 13 منشأة غذائية في إطار الرقابة على ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأخرى، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.