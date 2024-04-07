سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية وتسجيل 12 منشأة غذائية فى أسبوع

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه تم تفيذ 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل المحافظات خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات التسجيل، و7 منشآت لاشتراطات التأهيل و6 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الأسبوعي الـ14 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 30 مارس - 5 أبريل - أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 62 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة، وجاري إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وإصدار 3525 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1783 شركة مصدرة.

وأضافت أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ 5051 رسالة بنحو 260 ألف طن لـ1520 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 662 صنفًا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم زيتون بأنواعه بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفًا بنحو 60 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 47 صنفًا بنحو 88 ألف طن.

الرسائل الغذائية المصدرة

وتابعت الهيئة أن دول (إيطاليا، والسعودية، وروسيا وإسبانيا) مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 166 دولة مستوردة، كما احتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول بعدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 800 رسالة يليه ميناء الإسكندرية بـ700 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 627 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1923 رسالة بنحو 443 ألف طن لـ715 شركة مستوردة تنوعت ما بين 146 صنفًا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، وأستراليا، وإندونيسيا وأمريكا.

وأشارت إلى أن ميناء الإسكندرية تصدر الأسبوع الماضي المركز الأول بعدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 663 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ373 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتجًا و7 شركات، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 842 منتجًا جديدًا، وأصدرت 8 شهادات بيع حر، كما نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 11 زيارة تفتيش لمضارب الأرز بمحافظات (الشرقية، والدقهلية والبحيرة).

ونوهت هيئة سلامة الغذاء- في تقريرها- بأن إجمالي عدد الشكاوى الواردة بلغ 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجار فحص 14 شكوى.

ونفذ فريق إدارة الشكاوى حملات على 454 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، ومطروح، والوادي الجديد، والبحيرة، وسوهاج والغردقة) مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

تراخيص المحال العامة

كما تم تسجيل 496 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 256 معاينة، فيما استوفت 88 منشأة لاشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والقليوبية، وسوهاج، والأقصر وجنوب سيناء)، كما تم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة، فيما استوفت 3 منشآت أخرى لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات الجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية والفيوم، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة وتم إدراجه بالقائمة المعتمدة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ42 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بمحافظات (أسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والجيزة، والقاهرة والأقصر)، وتم تسجيل 16 مطعمًا وفندق واحد بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ حملة مشتركة على 10 مطاعم للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بمحافظة الإسكندرية، كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات (القاهرة، والغربية والدقهلية).

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 385 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 7 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت الهيئة إلى أن الإدارة العامة للمجازر قد أجرت 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 52 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، الجيزة والمنوفية.

وأكدت أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



ففي الغربية، تم تنفيذ 48 حملة تفتيشية موسعة على 240 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمدن ومراكز (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، حيث تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، وتم تنفيذ 23 قرار نيابة، وإعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وتم تحرير 79 محضرًا متنوعًا وضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية المتنوعة (عصائر، لحوم، دواجن، رنجة).

وفي دمياط، تم تنفيذ 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، والطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، وفاراسكور، والروضة، وميت أبوغالب، ودمياط وكفر سعد).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وفي الفيوم، تم تنفيذ حملات تفتيشية على 28 منشأة غذائية بمراكز (الفيوم، وسنورس وطامية) أسفرت عن إعدام 162 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 17 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحضر ضبط منتجات غذائية يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي الشرقية، تم تنفيذ 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 50 منشأة غذائية، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، أبو حماد، مشتول السوق، وغيرها من المراكز).

كما تمت إعادة المرور على 25 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

حملات تفتيشية

وفي الدقهلية، تم تنفيذ 10 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين والبيئة)، حيث تم المرور على 66 منشأة غذائية بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، وميت غمر وسندوب).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 122 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (بسكويت، وشيكولاتة، ولحوم، وعصائر وجبن وزيوت، وسناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، و2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وفي البحيرة، تم تنفيذ حملات على مراكز (دمنهور، وكفر الدوار، وإيتاي البارود وأبوحمص)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت، ومربى وعجوة).

وفي أسوان، تم تنفيذ 4 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية، وتم تحرير محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمت توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي سوهاج، تم تنفيذ 9 حملات تفتيشية على عدد 15 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي شرق، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 2 محضر.

إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وفي أسيوط، تم تنفيذ 17 حملة تفتيشية على 17 منشأة غذائية وضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وفي مدينة بدر، تم تنفيذ حملات تفتيشية على 120 منشأة غذائية وضبط 890 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وفي المنيا، تم تنفيذ 10 حملات تفتيشية على 30 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وفي الوادي الجديد، تم تنفيذ 2 حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم المرور على 13 منشأة غذائية في إطار الرقابة على ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأخرى، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.