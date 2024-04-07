توفير السلع الأساسية.. جهود حكومية حثيثة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

أشادت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد بجهود الوزارات المعنية لخفض أسعار السلع.

وتحت عنوان "توفير السلع الأساسية".. رصدت الصحيفة توفير السلع الأساسية وبتخفيضات تصل إلى 40% خلال منافذ ومعارض "أهلًا رمضان" وأكثر من 50 شادرًا ومعرضًا في مختلف الميادين والمحافظات، كهدف أساسي لكل الجهود من الوزارات المعنية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ضبط الأسواق

ونوهت إلى اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد ما يحدث من خفض الأسعار، والحملات المستمرة لضبط الأسواق وعدم المغالاة من بعض التجار في الأسعار.

وقالت "الجمهورية" إن الجهود لا تتوقف من أجل توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من كافة السلع الأساسية من السكر والأرز والمكرونة والدواجن والبيض والزيت خاصة قبل عيد الفطر المبارك.

وشددت، في اختتام افتتاحيتها، على أن التحديات الراهنة التي تواجه العالم بأسره تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون وتجاوز هذه الأزمات وتحقيق الأهداف المنشودة من الأمن والاستقرار والاكتفاء الذاتي.