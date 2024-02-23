الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"سلامة الغذاء": نسعى إلى 23 ألف عينة سنويًا بمعمل الهيئة فى ميناء نويبع

د طارق الهوبي
د طارق الهوبي

أجرى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، زيارة تفقدية لمقر ومعمل الهيئة بميناء نويبع، حيث كان في استقباله اللواء طارق السيد، رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع، والذي رافقه خلال الزيارة التفقدية.

استهل الهوبي جولته بزيارة المعمل المركزي التابع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر ميناء نويبع البحري، وأكد أن معمل الهيئة بميناء نويبع يعد أحد المعامل النموذجية المهمة التي شيدتها الهيئة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، والمعمل مجهز بأحدث التقنيات المطابقة للأجهزة المستخدمة في المعامل العالمية. 

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تدريب وتأهيل العاملين بالمعمل على إجراء الاختبارات من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وفقًا لأحدث أساليب التحاليل، وذلك للإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة من وإلى السوق المصرية للتقليص من زمن الإفراج الجمركي طبقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار الهوبي إلى أنه قد اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية، وأن التجهيزات التشغيلية قد قاربت على الانتهاء، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها: تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.

قدرة استيعابية للمعمل تقارب 23 ألف عينة سنويًا

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للمعمل لما يقارب 23 ألف عينة سنويًا، بما يكفل سلامة ومأمونية السلع قبل دخولها إلى الأسواق المحلية، وهو ما يعكس بدوره التزام الهيئة وسعيها إلى تقديم خدماتها بمستويات متفردة بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء والتيسير على المتعاملين معها، وبما يتطابق مع المعايير الدولية.

أكد أن الهيئة تعمل جاهدة على إسهام معاملها المركزية في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه طبقًا لتقرير بيانات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة فإن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى ميناء نويبع البحري بلغت 1049 رسالة بما يقارب 40 ألف طن خلال عام 2023.

استكمل الهوبى جولته الميدانية بزيارة مقر الهيئة بميناء نويبع، والتقى بالعاملين بفرع الهيئة داخل الميناء، ووجه بزيادة الجهد المبذول من قبل مفتشي الهيئة والاستجابة الفورية لسرعة فحص الرسائل الغذائية الواردة والمصدرة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة ومهارات مفتشيها من خلال عقد الدورات التدريبية بصفة مستمرة لرفع كفاءة العنصر البشري وإطلاعهم على أحدث الأساليب والمواد المرجعية المستخدمة في المعامل.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لفروع الهيئة في المواني المختلفة، وفي ضوء جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، لسرعة إنجاز العمل وتخفيض التكلفة والوقت بما يحقق أعلى مستوى من التنافسية لصادرات مصر في الأسواق العالمية وسلامة وارداتنا من الغذاء، وهو لا شك مجالًا حققت فيه مصر بالفعل نجاحات ملموسة.

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم بزيارة لفرع ومعمل بميناء

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره