الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سلامة الغذاء: تنفيذ 97 حملة على مصانع الأغذية بالمحافظات (إنفوجراف)

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ8 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 17 – 23 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي: 

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 3 مصانع بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 75 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 3369 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1755 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارت العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5655 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1574 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 575 صنفًا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 46 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنفًا بنحو 85 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 77 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 37 صنفًا بنحو 94 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وإسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة. 

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1005 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ930 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 870 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1660 رسالة بنحو 350 ألف طن لعدد 582 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 142 صنفًا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، استراليا، إندونيسيا وبلغاريا. 

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 494 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني  بـ318 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 65 منتجًا و14 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 575 منتجًا جديدًا، وأصدرت 16 شهادة بيع حر. 

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1558 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 1109 عينات لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 126 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،  كما تم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة الإسكندرية، و2 هنجر بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجار فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 653 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، أكتوبر، العاشر من رمضان والشروق، مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

انفوجراف تنفيذ وفاة حملة على مصانع الأغذي بالمحافظات و2972 اذن تصدير لحاصلات زراعية والموالح تتصدر

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