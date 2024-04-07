"الصحة العالمية": يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام العدالة الصحية بالعالم

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن الصحة حق من حقوق الإنسان، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام العدالة في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفًا.

شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024

وذكرت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، أنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 (صحتي، حقي)، مشيرة إلى أن قضية الصحة؛ أمر بالغ الأهمية في منطقة شرق المتوسط، حيث إن المنطقة تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية

ونبهت المنظمة إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية؛ في منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة؛ لضمان تمتّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة.



كما شددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنه ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الصحة.

ودعت المنظمة - بمناسبة يوم الصحة العالمي - الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى "تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة".