رئيس غرفة صناعة الأخشاب: تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات شعار الجمهورية الجديدة

قال المهندس طارق حبشي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنني أرى أن الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل تحت شعار "تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التى تفاقمت فى السنوات الماضية، مع تداعيات جائحة "كورونا"والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الدائرة حاليا فى غزة، مما أدى إلى موجة غلاء.





طارق حبشي: تبني الدولة لإصلاح مؤسسى سيرفع مستوى الاقتصاد الكلى فى مصر.

وتابع حبشي في تصريحات صحفية اليوم: ثم بدأت الأوضاع فى التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة "رأس الحكمة" وزيادة فرص صندوق النقد الدولى ما جعل الدولار يساوى نحو 47 جنيها في البنوك المصرية.



وأضاف، كما يساهم تبني استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات التي قد تواجهها البلاد.



وأكد حبشي، أن تبني الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، سيسهم فى تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار فى الخارج ودعم التصدير.



وكما يساهم تبني الدولة فى الفترة الأخيرة لإصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى، سوف يسهم فى تحقيق حوكمة سليمة وسيرفع مستوى الاقتصاد الكلي في مصر.



واختتم: “أود أن أشيد بالدعم الذى يتلقاه المستثمر فى الجمهورية الجديدة، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل، وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاع الصناعة كأولوية ما يجعلها تنمو وتتطور كل يوم، وستحقق كل هذه الجهود تحسنا هائلا في مستوى الاقتصاد في مصر".