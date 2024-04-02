رئيس غرفة سوهاج التجارية يشيد بدور الرئيس في ملف تمكين المرأة

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا وأعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات من منتسبي الغرفة وأصحاب المشروعات بمناسبة عيد الأم.

وقال خالد أبو الوفا، في بيان صحفي للغرفة اليوم، إن إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كان لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وأثر واضح في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أبو الوفا، أن المرأة المصرية حصلت على كثير من الامتيازات غير المسبوقة كما لاقت دعم ومساندة وتم فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة من قبل مهدت لها الطريق للمشاركة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن المرأة تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد توجيهاته لخلق فرص عمل للسيدات بين المناصب القيادية في الدولة والوزرات والهيئات كما عمل على المساواة بين الجنسين.

وتابع أبو الوفا، أن تلك الاحتفالية هي جزء من مكانة الأم والسيدة المصرية وإيماناً بدورها الهام جدا في المجتمع وتأكيداً على الدعم الكامل الذي تقدمه الغرفة للسيدات تواكبا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في نفس السياق، أكدت جيهان ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن الأم تمثل الفرحة بدون أسباب، معبرة عن سعادتها باهتمام الغرفة بتمكين المرأة في جميع المجالات موجها الشكر لرئيس الغرفة وجميع الأعضاء لدعهم الكامل لمشاركة المرأة المجتمعية.

وأضافت ربيع، أنها تتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الجديدة أن يكمل الطريق نحو الدعم الكامل للمرأة، ويكون لها تمثيل في جميع مجالس الإدارات ونسبة أكبر داخل مجلسي الشيوخ والنواب، وسرعة الانتهاء من قانون المجالس المحلية.