الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يوضح موعد الكشف عن التسعير النهائي للسلع

أيمن العشري
أيمن العشري

قال أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهره، إن الغرفة ساهمت في فتح أكبر قدر من معارض أهلا رمضان لتغطية احتياجات المواطنين، خلال الفترة الماضية.

وأضاف العشري في تصريحات لـ الدستور، أن الغرفة ستعقد اجتماعا مع اتحاد الغرف التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية بشكل لحظي، كما سيتم تقديم تقرير أسبوعي بأسعار السلع بالمحافظات، وفق تعليمات رئيس الاتحاد.

وأكد رئيس الغرفة، أن أسعار السلع ستشهد انخفاض قبل حلول عيد الفطر وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع نزول السلع الجديدة للسوق، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية بدأت في الانخفاض بالفعل ولكن هناك فارق في التسعير حيث  كانت تسعر السلع الغذائية 31 جنيها للدولار بسعر البنك وبعد التعويم سوف تشعر على 50 جنيها للدولار، ولكن سكون أفضل من تسعير السوق السوداء الذي كان يتخطي الـ80 جنيه، وهو ما يعادل انخفاض في أسعار السلع في الدورة الجديدة.

وأكد رئيس الغرفة أن أسعار السلع ستشهد انخفاض قبل حلول عيد الفطر وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع نزول السلع الجديدة للسوق، مشيرا إلى أن السلع الغذائية بدأت في الانخفاض بالفعل ولكن هناك فارق في التسعير، حيث كانت تسعر السلع الغذائية على 31 جنيها للدولار بسعر البنك وبعد التعويم سوف تشعر على 50 جنيه للدولار، ولكن ستكون أفضل من تسعير السوق السوداء الذي كان يتخطي الـ80 جنيها، وهو ما يعادل انخفاض في أسعار السلع في الدورة الجديدة.

 وأكد رئيس الغرفة، أن أسعار السلع ستشهد انخفاض قبل حلول عيد الفطر وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع نزول السلع الجديدة للسوق، موضحًا أن السلع الغذائية بدأت في الانخفاض بالفعل ولكن هناك فارق في التسعير، حيث كانت تسعر السلع الغذائية على 31 جنيها  للدولار بسعر البنك وبعد التعويم سوف تشعر على 50 جنيها للدولار، ولكن سكون أفضل من تسعير السوق السوداء الذي كان يتخطي الـ80 جنيها، وهو ما يعادل انخفاض في أسعار السلع في الدورة الجديدة.

 

رئيس الغرفة التجارية معارض اهلا رمضان الغرف التجارية أسعار السلع التعويم السوق السوداء السلع الغذائية

مواد متعلقة

الغرف التجارية: العلاقات المصرية التركية فى حالة ازدهار وتتويج رائع للقاء السيسى وأردوغان

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

فى البلكونة مع سيدات عزبة حمادة.. نبيلة مكرم تحضر "إفطار المطرية" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟