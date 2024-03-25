رئيس غرفة القاهرة يوضح موعد الكشف عن التسعير النهائي للسلع

قال أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهره، إن الغرفة ساهمت في فتح أكبر قدر من معارض أهلا رمضان لتغطية احتياجات المواطنين، خلال الفترة الماضية.

وأضاف العشري في تصريحات لـ الدستور، أن الغرفة ستعقد اجتماعا مع اتحاد الغرف التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية بشكل لحظي، كما سيتم تقديم تقرير أسبوعي بأسعار السلع بالمحافظات، وفق تعليمات رئيس الاتحاد.

وأكد رئيس الغرفة، أن أسعار السلع ستشهد انخفاض قبل حلول عيد الفطر وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع نزول السلع الجديدة للسوق، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية بدأت في الانخفاض بالفعل ولكن هناك فارق في التسعير حيث كانت تسعر السلع الغذائية 31 جنيها للدولار بسعر البنك وبعد التعويم سوف تشعر على 50 جنيها للدولار، ولكن سكون أفضل من تسعير السوق السوداء الذي كان يتخطي الـ80 جنيه، وهو ما يعادل انخفاض في أسعار السلع في الدورة الجديدة.

وأكد رئيس الغرفة أن أسعار السلع ستشهد انخفاض قبل حلول عيد الفطر وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع نزول السلع الجديدة للسوق، مشيرا إلى أن السلع الغذائية بدأت في الانخفاض بالفعل ولكن هناك فارق في التسعير، حيث كانت تسعر السلع الغذائية على 31 جنيها للدولار بسعر البنك وبعد التعويم سوف تشعر على 50 جنيه للدولار، ولكن ستكون أفضل من تسعير السوق السوداء الذي كان يتخطي الـ80 جنيها، وهو ما يعادل انخفاض في أسعار السلع في الدورة الجديدة.



وأكد رئيس الغرفة، أن أسعار السلع ستشهد انخفاض قبل حلول عيد الفطر وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع نزول السلع الجديدة للسوق، موضحًا أن السلع الغذائية بدأت في الانخفاض بالفعل ولكن هناك فارق في التسعير، حيث كانت تسعر السلع الغذائية على 31 جنيها للدولار بسعر البنك وبعد التعويم سوف تشعر على 50 جنيها للدولار، ولكن سكون أفضل من تسعير السوق السوداء الذي كان يتخطي الـ80 جنيها، وهو ما يعادل انخفاض في أسعار السلع في الدورة الجديدة.



