السبت 23 مارس 2024
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اقتصاد

الغرف التجارية: العلاقات المصرية التركية فى حالة ازدهار وتتويج رائع للقاء السيسى وأردوغان

مصطفى المكاوي عضو
مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية التركية فى حالة ازدهار وتتويج رائع خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "المكاوي" على هامش حفل إفطار جماعي نظمته جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد" أن العلاقات المصرية التركية تتمتع بازدهار على النطاق الاقتصادي والاجتماعي وخاصة القضية الإنسانية في فلسطين وقطاع غزة.

ولفت مصطفى المكاوي، إلى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في مصلحة المنطقة العربية وأنها بداية ترابط جديدة لمواجهة ما تمر به المنطقة من صعوبات ومشاكل في ظل هذه الفتره وما تمر به غزة من حرب غير مسبوقة.

وشدد على أن العلاقات المصرية التركية أصبحت في حالة تحالف بعد قطيعة استمرت سنوات عديدة والآن الدولتان يسيران فى الاتجاه الصحيح والإيجابي لصالح شعبي البلدين.

ولفت مصطفى المكاوي، إلى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في مصلحة المنطقة العربية وأنها بداية ترابط جديدة لمواجهة ما تمر به المنطقة من صعوبات ومشاكل في ظل هذه الفتره وما تمر به غزة من حرب غير مسبوقة.

وشدد على أن العلاقات المصرية التركية أصبحت في حالة تحالف بعد قطيعة استمرت سنوات عديدة، والآن الدولتان تسيران فى الاتجاه الصحيح والإيجابي لصالح شعبي البلدين.

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