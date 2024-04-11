الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11 أبريل 2024

الريال السعودى
الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 11 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بماكينات (ATM)، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري نحو 12.67 جنيه للشراء، ونحو 12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.67 جنيه للشراء، ونحو 12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 12.57 جنيه للشراء، ونحو 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري نحو 12.65 جنيه للشراء، ونحو 12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى نحو 12.65 جنيه للشراء، ونحو 12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نحو 12.72 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.65 جنيه للشراء، ونحو 12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري المصري نحو 12.66 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع.

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