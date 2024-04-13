السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

يشهد سعر الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بدء عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب شعبة الذهب أن عيد الفطر يمثل رواجًا لسوق الصاغة، وكذلك أرجع عدد من الاقتصاديين والصاغة الأمر إلى الزيادة التي يشهدها السعر العالمي والمؤثرة بدورها على سعر الذهب المحلي بشكل أو بأخر.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم السبت 13 ابيل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في أخر تحديث للأسعار.


سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24
3680 جنيها للبيع.
3657.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22
3373.25 جنيه بيع.
3352.5 جنيه شراء.

   
سعر الذهب عيار 21
3220 جنيها للبيع.
3200 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 18
2760  جنيها للبيع.
2742.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء

   
سعر الذهب عيار 14
2146.75  جنيه للبيع.
2133.25 جنيه للشراء.
   
سعر الذهب عيار 12
1840 جنيها للبيع.
1828.5 جنيه للشراء.
   
سعر الذهب عيار 9
1380 جنيها للبيع.
1371.5 جنيه للشراء.
   
سعر جنيه ذهب
25760 جنيها للبيع.
25600 جنيه للشراء.

 

شعبة الذهب: عيد الفطر أحدث رواجا في أسواق المعدن الأصفر

فى أول أيام عيد الفطر.. سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-4-2024

 

سعر الذهب بالدولار

ارتفع سعر الذهب العالمي ليصل سعر الاونصة للبيع عند 2344  دولار أمريكي أما للشراء بلغ 2343  دولار أمريكي

 

سعر ذهب بي تي سي BTC


سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28825 جنيها.

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14325 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20610 جنيهات.

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20435 جنيها.

 

سعر الذهب في السعودية


سعر جرام الذهب عيار 24 284.01 ريال سعودي  75.74 دولار أمريكي. 

سعر جرام الذهب عيار 22  260.35 ريال سعودي 69.43 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21  248.51  ريال سعودي 66.27 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 213.01  ريال سعودي 56.80 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14 165.67  ريال سعودي 44.18 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب بيع 8،833.80 ريال سعودي 2،355.68 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب شراء 8،837.55 ريال سعودي 2،356.68 دولار أمريكي .

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