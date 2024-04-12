أسعار النفط تعود للارتفاع وسط توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة مخاطر تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، على الرغم من أن الأسعار تتجه لتكبد خسائر أسبوعية.

وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، بما يعادل 0.84 بالمئة، إلى 90.49 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا، أو 1.02 بالمئة، إلى 85.89 دولارا.

محللون: تراجع في ارتفاع النفط إذا لم يكن هناك مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع الإمدادات

وقال محللو "آي إن جي": "إنهم يتوقعون تراجعًا في ارتفاع النفط إذا لم يكن هناك مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع الإمدادات"، مضيفين: "أن تقرير أوبك الشهري الأخير عن السوق يتماشى أيضًا مع التوقعات".

وأضاف محللو "آي.إن.جي"، "نحافظ على توقعاتنا لسعر برنت عند 87 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الربع الثاني من هذا العام"، موضحين أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة"، و "أن أسعار النفط قفزت نحو 19 بالمئة مدعومة بتحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+".

ترقب لهجوم إيراني على إسرائيل

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.

وتترقب المنطقة رد إيراني محتمل في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر. وذكر تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن هجمات صاروخية كبرى أو بطائرات مسيرة من قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل أصبحت وشيكة.

بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.

وقال يب جون رونغ من آي.جي: "لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول".

وأضاف أن الاتجاه التصاعدي للنفط قد يستمر إذ لا يزال الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط صعبا.