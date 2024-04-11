الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز

عالم

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

قصف غزة
قصف غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 188 من العدوان على قطاع غزة، والموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وزارة الصحة بغزة مساء الأربعاء، باستشهاد 122 مواطنًا وإصابة 56 آخرين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33,482 الف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 76 ألف آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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عاجل.. إصابات فى غارة للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة

أبرز التطورات على أرض غزة

  • قصف برج الصالحي  بمنطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • شن غارات عنيفة على مدينة الزهراء وسط القطاع.
  • شن سلسلة غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
  • شن غارة عنيفة على مسجدي ذو النورين ومعاذ بن جبل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.
  • غلق الطريق المحيط في شركة الاتصالات خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.
  • اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وبلدة عوريف جنوب نابلس وقرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله وبيت امر شمال الخليل.
  • انسحاب كامل من مدينة طولكرم عقب اندلاع اشتباكت وشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.
  • محاصرة منزلاً في بلدة بير الباشا قرب جنين.
  • إطلاق النار من قبل المستوطنون على سيارة بشكلٍ مباشر في مدينة طولكرم وإحراق أخرى ومنزلًا في اللبن الشرقية جنوب نابلس.
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