اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 188 من العدوان على قطاع غزة، والموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وزارة الصحة بغزة مساء الأربعاء، باستشهاد 122 مواطنًا وإصابة 56 آخرين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33,482 الف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 76 ألف آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة