مدريد: الرد الإسرائيلى فى غزة يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن "الرد غير المتناسب" لإسرائيل في حربها مع حماس يهدد "بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وبالتالي العالم بأسره".

وأصر سانشيز، في كلمة أمام النواب الإسبان، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي طالما قاومته إسرائيل وحلفاؤها الرئيسيون، هو "في المصالح الجيوسياسية لأوروبا".

وأكد سانشيز مجددًا أن إسبانيا "مستعدة" للاعتراف بدولة فلسطينية، من دون أن يحدد موعدًا لذلك، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

بايدن ينتقد طريقة تعامل نتنياهو مع حرب غزة: ما يفعله خطأ

إلى هذا، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشدة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن سلوك إسرائيل في غزة قائلًا إنه "خطأ"، وكرر دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل للسماح بإيصال الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين.

وجاءت انتقادات بايدن الحادة، في مقابلة مع قناة Univision تم بثها مساء الثلاثاء، في وقت يتزايد فيه الضغط العالمي على إسرائيل في أعقاب مقتل سبعة من عمال الإغاثة في إضراب قام به جيشها وبسبب التأخير الشديد في إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحفيين بعد أسبوع من توجيه إنذاره الأكثر وضوحا حتى الآن فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة للحرب التي تخوضها إسرائيل بعد سبع سنوات: "حسنا، أعتقد أن ما يفعله خطأ، أنا لا أتفق مع نهجه".

الولايات المتحدة تصر: "لا يوجد دليل" على الإبادة الجماعية فى غزة

ورغم ذلك، رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث قال في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي فيما يتعلق بطلب الميزانية الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن: "ليس لدينا أي دليل على حدوث إبادة جماعية"، حسب "نيويورك تايمز".

وتأتي تصريحات أوستن بعد يوم من نشر مقطع فيديو للسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، تدّعي فيه أن هناك "أدلة كافية" لإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض أوستن، خلال جلسة الثلاثاء، وصف الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر بأنها إبادة جماعية، لكنه وصفها بـ"جريمة حرب".

وجاءت تصريحات أوستن خلال جلسة قاطعها متظاهرون من اليسار المتطرف عدة مرات مطالبين إياه بالتوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وقالوا: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وهم يرفعون أيديهم الملطخة باللون الأحمر في الهواء.

كما شجب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ سقوط ضحايا من المدنيين، قائلين إن الإدارة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للضغط على إسرائيل لحماية السكان في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 33 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.