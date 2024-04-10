إسرائيل تهدد بضرب إيران مباشرة إذا شنت الأخيرة هجومًا من أراضيها

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، مجددًا بأن قوات بلاده ستضرب إيران مباشرة إذا شنت الجمهورية الإسلامية هجومًا من أراضيها على إسرائيل، مع تصاعد التوترات بين البلدين بعد مقتل جنرالات إيرانيين في انفجار في القنصلية الإيرانية في سوريا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (AP).

وقال الوزير الإسرائيلي في منشور على موقع "أكس" باللغتين الفارسية والعبرية: "إذا هاجمت إيران من أراضيها، فسوف ترد إسرائيل وتهاجم في إيران".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن كرر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وعده بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم على قنصليتها في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر.

وتحمل طهران إسرائيل المسئولية عن الغارة التي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا. ولم تعترف إسرائيل بتورطها، على الرغم من أنها كانت تستعد لرد إيراني على الهجوم، وهو تصعيد كبير في حرب الظل الطويلة الأمد بينهما.

وتحدث خامنئي خلال مراسم صلاة بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، قائلا: إن الغارة الجوية كانت "خطأ" وتشبه هجوًما على الأراضي الإيرانية.

المخابرات الأمريكية تستبعد رد إيراني مباشر

في وقت سابق، صرح مصدران بالمخابرات الأمريكية بأن أي هجوم إيراني على إسرائيل، ردًا على الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، سيتم على الأرجح عبر وكلاء لطهران في المنطقة وليس من إيران مباشرة.

وقال المصدران: إن "تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن إيران حثت جماعات مسلحة موالية لها على شن هجوم واسع ضد إسرائيل بشكل متزامن بطائرات مسيرة وصواريخ"، مضيفين: "أن الهجوم قد يتم هذا الأسبوع على أقرب تقدير"، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن"، مساء يوم الإثنين.

كما أكد أحدهما أن "الخطر واضح للغاية وذو مصداقية"، وقال: "لقد جهزوا الترتيبات لتنفيذ الهجوم الآن. فقط ينتظرون الوقت المناسب".