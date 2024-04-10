الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 14 من أصل 17 مسيرة روسية في أوديسا وميكولايف

أفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن أوكرانيا أسقطت 14 من أصل 17 طائرة بدون طيار هجومية أطلقتها روسيا واثنين من الصواريخ الموجهة العديدة التي استهدفت أوديسا ومنطقة ميكولايف، فيما تم استهداف محطة زابوريجيا النووية بطائرات بدون طيار لليوم الثالث على التوالي.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، على تطبيق المراسلة تليجرام في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت أيضًا "صاروخين كروز من طراز Iskander-K وصاروخًا باليستيًا من طراز Iskander-M"، لكنه لم يذكر ما حدث لتلك الأسلحة، حسب صحيفة الجارديان.

وقال: "إنه تم تدمير صاروخين جويين موجهين من طراز Kh-59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تيليجرام: "إنه تم إسقاط 12 طائرة بدون طيار فوق منطقة ميكولايف واثنتان فوق أوديسا".

ولحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في ميكولايف نتيجة الهجوم، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات. وقال الجيش إنه لم تقع إصابات في الهجمات.

اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جهتها، قالت روسيا إن أوكرانيا هاجمت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا لليوم الثالث بطائرة بدون طيار، لكن المسؤولين الأوكرانيين نفوا أن يكون لكييف أي علاقة بالهجمات.

وقالت أيضًا الثلاثاء، من جهتها، إنه تم تدمير صاروخ "نبتون" المضاد للسفن الذي أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود، كما أُسقطت أربع طائرات مسيرة فوق منطقتي بيلجورود وفورونيج.

وقال 3 دبلوماسيين إن اجتماعا استثنائيا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة بدعوة من روسيا لبحث الهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا من المقرر أن يعقد يوم الخميس، حسب رويترز.