البرهان: الحرب ضد المتمردين مستمرة حتى النصر

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إنهم "ماضون في طرد آخر خائن ومتمرد"، وتطهير البلاد من المرتزقة ومن المتمردين، فيما وصفه بمعركة “الكرامة”.

وأكد البرهان، في كلمة مصورة موجهة للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر من قرية أم شجره شرق القضارف، أن معركة "الكرامة ستؤسس لما بعد 15 أبريل"، قبل أن يحيي المواطنين لانتظامهم في صفوف المقاومة الشعبية، ودفاعهم عن الوطن.

وقال: “لا عودة لما قبل 15 أبريل 2023 ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 2022 ولا حتى لما قبل 11 أبريل العام 2019”.

وترحم البرهان على شهداء معركة "الكرامة"، مضيفًا: "الشعب السوداني الأبي الكريم، نستكمل الحديث بإذن الله بعد النصر في معركة الكرامة".

وتابع: "هذا النصر يقترب أكثر كل يوم لأننا نحن جميعًا في القوات المسلحة والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين والشعب السوداني ضد هولاء المتمردين".

لن نسلم السودان لأي جهة داخلية أو خارجية

وشدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، على أنه "لن نسلم أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية"، مردفًا: "ليس لدينا أي حديث إلا بعد انتهاء المعركة مع هؤلاء المجرمين".

وأشار البرهان إلى أن هذه المعركة مع المتمردين تمايزت فيها الصفوف. وقال: "أي شخص خان الشعب لن يكون له مكان بين السودانين حتى وإن ذهبنا".

وكرر: "أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة"، مردفًا: "هذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات المتمردين".

وختم كلمته بالقول: "هذه المعركة ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني.. وعيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد وبدون مرتزقة وعملاء".