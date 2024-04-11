عاجل.. إصابات فى غارة للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة

أصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات، كما نفذت أحزمة نارية وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في منطقة العمور شرق الفخاري بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33،482 مواطنًا، وإصابة 76049 آخرين، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.