إسرائيل تقصف غزة فى أول أيام العيد

قصفت طائرات الاحتلال، اليوم، قطاع غزة، في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون بنهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، وبعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن النهج الإسرائيلي تجاه الحرب بأنه "خطأ".

وتجمع الفلسطينيون لأداء صلاة الفجر في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر وسط أنقاض غزة التي دمرتها أكثر من ستة أشهر من الحرب.

وتدفق عشرات الآلاف أيضًا على مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية الذي ضمته إسرائيل، حيث قالت الممرضة روان عبد: "إنه العيد الأكثر حزنًا على الإطلاق.. يمكنك رؤية الحزن على وجوه الناس".

وقال رجل بالغ من العمر 32 عامًا في ثالث أقدس موقع في الإسلام والذي يقدسه اليهود أيضًا باعتباره جبل الهيكل "عادة نأتي إلى الأقصى للاحتفال، لكن هذا العام جئنا فقط لدعم بعضنا البعض"، حسب صحيفة "ديلي ستار".

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها القتالية والغارات الجوية على غزة بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التوقف عن الحملة لتدمير حماس وإعادة المحتجزين.

وشدد نتنياهو على أنه "لا توجد قوة في العالم" يمكنها أن تمنع القوات الإسرائيلية من دخول مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالفلسطينيين النازحين.

وجاء تهديده وسط محادثات مستمرة في القاهرة بمشاركة وسطاء مصريين وقطريين وأمريكيين للتوصل إلى هدنة واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

بايدن ينتقد نتنياهو بشدة

وأصدر بايدن، الذي أعرب عن إحباطه المتزايد من نتنياهو المتشدد، بعضًا من أشد انتقاداته حتى الآن للحرب، التي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ومعاناة واسعة النطاق.

وقال بايدن لشبكة Univision التلفزيونية الإسبانية في مقابلة بثت مساء الثلاثاء بعد تسجيلها الأسبوع الماضي: "أعتقد أن ما يفعله خطأ". "أنا لا أتفق مع نهجه".

وحث نتنياهو على "الدعوة فقط إلى وقف إطلاق النار والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل إلى جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".

ومنذ 7 أكتوبر، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى استشهاد ما لا يقل عن 33470 شخصا وأكثر من 72 ألف جريح في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وقالت وزارة الصحة: "إن 14 شخصا آخرين استشهدوا بينهم أطفال صغار في غارة على منزل في مخيم النصيرات وسط غزة".

وقال جيش الاحتلال اليوم الأربعاء: إن "القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في وسط قطاع غزة وقتلت عددا من الإرهابيين خلال اليوم الماضي".

وأضاف أن الطائرات "قصفت عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية ومنصات إطلاق وأعمدة أنفاق وبنية تحتية"، حسب صحيفة "ديلي ستار".

انعدام كارثي للأمن الغذائي

وقد فرضت إسرائيل حصارًا حرم سكان غزة من معظم الغذاء والماء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى.

واتهمت المنظمات الإنسانية إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح حرب في غزة، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي "الكارثي".

وقد أدى النهج الأكثر تشددًا الذي اتخذته واشنطن مؤخرًا مع إسرائيل، حليفتها الرئيسية في المنطقة، إلى بعض النتائج، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الأيام الأخيرة شهدت "تغيرا كبيرا" في عمليات تسليم المساعدات، حيث أبلغت إسرائيل عن دخول 468 شاحنة من مصر يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، شددت باور على أن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، قائلة: "لدينا ظروف تشبه المجاعة في غزة، ومحلات السوبر ماركت مليئة بالأغذية على بعد بضعة كيلومترات" في جنوب إسرائيل.

واستأنفت واشنطن أيضًا تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين بعد قطعها قبل أسابيع بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

مقترح الهدنة بين حماس وإسرائيل

وقالت حماس إنها تدرس الاقتراح الأخير للهدنة. ويقضي الإطار الذي يتم تعميمه بوقف القتال لمدة ستة أسابيع ويشهد تبادل حوالي 40 رهينة بمئات الأسرى الفلسطينيين.

وتصر حماس علنًا حتى الآن على الانسحاب الكامل للقوات البرية الإسرائيلية ووقف دائم لإطلاق النار، وهي مطالب رفضتها إسرائيل تمامًا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء إن على إسرائيل "اتخاذ بعض الخطوات للأمام" في حين أن التصريحات العلنية لحماس "غير مشجعة".

غير أن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت إسرائيل أيضا من أن "غزوا عسكريا واسع النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار للغاية" على المدنيين و"سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه ليس لديه أي مؤشر على هجوم "وشيك" على المدينة التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني.

وقال بلينكن أيضا: "إنه يشك في أن إسرائيل ستهاجم رفح قبل أن يزور وفد واشنطن الأسبوع المقبل".

وتصاعدت التوترات الإقليمية وسط حرب غزة، وتم إلقاء اللوم على إسرائيل على نطاق واسع في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، والذي أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إسرائيل من أن "النظام الشرير ارتكب خطأ في هذا الصدد. يجب أن يعاقب وسيعاقب".

وسرعان ما رد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمنشور باللغة الفارسية يحذر فيه من أنه "إذا هاجمت إيران من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم إيران".