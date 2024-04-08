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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الأغذية العالمى" يجدد التحذير من مجاعة شمال غزة

مجاعة بشمال غزة
مجاعة بشمال غزة

جدد برنامج الأغذية العالمي التحذير من "اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى" شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج التابع للأمم المتحدة عبر منصة إكس بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع العدوان على قطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي: "بعد 6 أشهر على النزاع، الجميع بقطاع غزة يواجهون الجوع".

وشدد على أن المجاعة أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الشمال، وأن الخيار في غزة واضح، إما زيادة دخول المساعدات أو المجاعة.

وأضاف: "نحتاج إلى عاملين بالمجال الإنساني، وإمدادات إنسانية لنتمكن من التحرك بحرية وأمان في أنحاء غزة".

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