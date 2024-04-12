الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

قال عمال إغاثة إن زيادة المساعدات إلى غزة بناء على وعد من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسبوع، لم تتحقق حتى الآن، مشيرين إلى أن المجاعة بدأت تترسخ في أجزاء من القطاع الساحلي المحاصر.

وقال جيريمي كونينديك، المسئول الكبير السابق في إدارة بايدن، الذي يشغل الآن منصب رئيس منظمة اللاجئين الدولية للدفاع عن المساعدات: "هناك أقل بكثير مما تراه العين حتى الآن". "لم يتغير سوى القليل جدًا في الواقع"، حسب تقرير لصحيفة "الجارديان".

سبب قلة دخول المساعدات إلى غزة

وأرجع "كونينديك" السبب إلى العوائق الإسرائيلية التي تحكم عدد دخول الشاحنات لغزة، إلى جانب قواعد الاشتباك على الخطوط الأمامية والممارسات القتالية التي يطبقها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع.

وكان المسئولون الإسرائيليون يعدون نظراءهم الأمريكيين منذ أسابيع بفتح نقطة عبور إلى شمال غزة حيث تشتد حدة المجاعة. وسيكون إما في إيريز، التي كانت النقطة الحدودية الرئيسية قبل الحرب الحالية، أو في موقع جديد، حسبما أبلغوا واشنطن. ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار حتى يوم الأربعاء، بعد ستة أيام من مكالمة بايدن ونتنياهو، عندما قال وزير الدفاع، يوآف جالانت: إن البناء قد بدأ في معبر جديد. وليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق أعمال البناء.

ويجري أيضًا تنفيذ خطوتين أخريين كان من المفترض أن تتخذهما إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات، دون تحديد موعد مستهدف للانتهاء منهما، إحداهما عبارة عن مركز تنسيق من المفترض أن يجلس فيه مسئولو وكالات الإغاثة وقادة العمليات الإسرائيليون معًا للتأكد من عدم تعرض بعثات الإغاثة للقصف مثل قافلة المطبخ المركزي العالميفي الأول من أبريل، عندما قُتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لها.

أما المركز الآخر فهو مركز فحص أمني جديد، حيث يمكن للمراقبين الإسرائيليين تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى شمال غزة قبل عبورها.

وأشار مسئولو الإغاثة إلى أن كمية الغذاء التي تصل إلى القطاع الساحلي أقل بكثير مما هو مطلوب لدرء مجاعة وشيكة، خاصة في الشمال.

المجاعة حدثت بالفعل



وفي يوم الأربعاء، أصبحت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية والمساعدات الإنسانية، أول مسئولة أمريكية تؤكد علنًا أن المجاعة قد سيطرت بالفعل على بعض أجزاء غزة على الأقل.

وقالت باور أمام لجنة بالكونجرس: إن مسئوليها قاموا بتحليل تقييم أجراه خبراء انعدام الأمن الغذائي في منتصف مارس بأن المجاعة يمكن أن تحدث في وقت لاحق من الشهر نفسه ومنتصف مايو ووجدوا أن هذا الحكم "ذو مصداقية".

وعندما سألها عضو الكونجرس الديمقراطي، خواكين كاسترو: "إذن فإن المجاعة تحدث بالفعل هناك؟"، أجابت باور: "هذا هو.. نعم".

واستخدم التقييم المستقل، المعروف باسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ثلاثة معايير رئيسية لتحديد عدد الأسر التي تواجه نقصا حادا في الغذاء، وعدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وعدد وفيات البالغين بسبب الجوع أو سوء التغذية أو مزيج من المرض والجوع.

ووجد تقرير IPC في مارس أن اثنين من المعايير الثلاثة قد تم الوصول إليها أو تجاوزها.

وفي تعليقاتها قالت باور: "إنه من الصعب الوصول إلى العتبة الثالثة، وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات"، لكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توقعت الوصول إليها قريبًا.

تباين في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة

وزعمت إسرائيل أن المرور اليومي للشاحنات التي تدخل غزة تضاعف منذ مكالمة بايدن ونتنياهو في 4 أبريل، ليصل إلى حوالي 400.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، إنه بعد ذروة قصيرة بلغت 246 شاحنة يوم الثلاثاء، انخفض عدد الشاحنات التي تعبر إلى غزة بحلول يوم الأربعاء إلى 141.

وحسبما أوردته "الجادريان"، قد يكون أحد أسباب هذا التناقض هو أن العدد الإسرائيلي يمكن أن يشمل عمليات التسليم الخاصة والمنظمات غير الحكومية.

علاوة على ذلك، تقوم إسرائيل بإحصاء الشاحنات التي تعبر إلى المنطقة الحدودية. وتحصيهم الأمم المتحدة عند مغادرتهم تلك المنطقة إلى بقية قطاع غزة.