الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"اليونيسيف": لم نتمكن من إدخال مساعدات لشمال غزة عبر معبر إيريز

معبر إيريز
معبر إيريز

قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تيس إنجرام، أمس الخميس، إن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من إدخال أي مساعدات إلى شمال غزة عبر معبر إيريز.

وأضافت "إنجرام" أن البعض من سكان شمال غزة يعتمدون بشكل كبير على العشب للبقاء على قيد الحياة، لكنها أشارت إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لمنع المجاعة في قطاع غزة إذا ما "تم غمره بالمساعدات".

وأشارت إلى أن الوصول الإنساني، وخاصة إلى شمال القطاع، ما زال مقيدًا بشكل كبير، وقالت إنها رأت بنفسها تعرض سيارة كانت تقلها مع زملائها إلى إطلاق نار فيما كانت تنتظر السماح لها بإدخال المساعدات إلى المنطقة.

وكانت إسرائيل أعلنت، أخيرًا، فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة.

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا