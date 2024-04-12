فى اليوم الـ 189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 189 من العدوان على قطاع غزة، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه "استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة فإنه قصف الخميس مسجدين ومدرستين وسوقين مكتظَّين بالمدنيين، كما ارتكب أكثر من مجزرة في مدن القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 20 شهيدًا وعشرات الجرحى.

بينما قالت وزارة الصحة في القطاع، إن 63 شهيدًا و45 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ 24ساعة الأخيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد 33,545 الف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 76.049 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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