الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

سيناتور أمريكى: نتنياهو الأكثر تدميرًا بالعالم.. وبايدن أدرك حدود نفوذه

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي تيم كين

قال السيناتور الأمريكي، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس الأمريكي "تيم كين"، إن الرئيس جو بايدن، فهم الآن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تلاعب به" خلال الأشهر الأولى من الحرب في غزة ولكن "هذا لن يحدث مجددًا".

وفي مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية نُشِرَت اليوم الخميس، اتهم "كين"، رئيس وزراء الاحتلال بجعل إسرائيل "أقل أمانًا بشكل كبير" والإضرار بعلاقتها الطويلة مع الولايات المتحدة، وصرَّح: "الرئيس الأمريكي أصبح يدرك حدود نفوذه".

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا: "بايدن يشعر بالإحباط الشديد لأنه كان يحاول تقديم النصيحة لنتنياهو".

نتنياهو الأكثر تدميرًا بالعالم 

ورأى "كين" أن نتنياهو سيكون واحدًا من أكثر المسئولين تدميرًا بالعالم خلال ربع القرن الأخير.

وقال: "نتنياهو ناجح إذا قمت بقياسه من خلال الحفاظ على موقفه الخاص، ولكن من حيث ما لديه فإن القيام بذلك جعل إسرائيل أقل أمنًا، وهناك درس حقيقي في هذا الأمر.. يمكنك أن تكون ناجحًا كمرشح وكسياسي، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى أن تكون غير ناجح أو حتى مدمرًا كموظف عام".

وتابع السيناتور، الذي أثار في ديسمبر الماضي مخاوف بشأن قرار إدارة بايدن نقل الأسلحة إلى إسرائيل دون إشراف الكونجرس: "أعتقد أن الرئيس بايدن قد تجاوز المنعطف وأدرك أنه لن يكون قادرًا، من خلال قوة العلاقة، على إقناع نتنياهو بأن يكون أي شيء آخر غير ما هو عليه".

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القاهرة الإخبارية: بايدن يتهم نتنياهو باتباع سياسة خاطئة بشأن قطاع غزة

وأصبح بايدن ينتقد بشكل متزايد مع استمرار الحرب وتزايد عدد القتلى المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال. وفي مقابلة تم تسجيلها الأسبوع الماضي وبثتها يوم الثلاثاء قناة Univision، قال بايدن عن نتنياهو: "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع نهجه".

وفي مكالمة هاتفية مدتها 30 دقيقة الأسبوع الماضي، أصدر بايدن تحذيرًا صارخًا لنتنياهو بأن الدعم الأمريكي المستقبلي للحرب يعتمد على التنفيذ السريع لخطوات جديدة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة. 

ووافق نتنياهو بعد ذلك على إجراءات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إعادة فتح المعبر الرئيسي الذي تم تدميره في 7 أكتوبر.

وأشار السيناتور الأمريكي، إلى أنهم "أعادوا تشغيل المياه في شمال غزة. وسمح للمخابز ببدء العمل مرة أخرى في فلسطين. كما أعلنوا عن أنهم سيسحبون قواتهم إلى جنوب غزة، وربما يكون هناك المزيد مما سيفعلونه.

السيناتور الامريكي تيم كين بايدن نتنياهو الحرب في غزة تلاعب

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