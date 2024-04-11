الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"هدنة أم عودة للقتال".. واشنطن بوست: حرب إسرائيل بغزة تصل لنقطة مفصلية

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن إنهاء مهمة فرقة الكوماندوز الإسرائيلية 98، التي تتكون من قوات برية خاصة، في جنوب غزة وفتح نقاط وصول إضافية للمساعدات في شمال القطاع، بالتزامن مع تكرار إسرائيل أن الحرب مع حماس ستستغرق وقتا رغم تفاؤل مصر بشأن إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، تمثل علامات على "نقطة انعطاف" في الحرب المشتعلة منذ أكثر من ستة أشهر.

فرقة الكوماندوز 98 أنهت مهمتها في جنوب غزة وستغادر القطاع للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير تحليلي لها، إن هناك علامات على نقطة انعطاف، بدأت في إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، أن فرقة الكوماندوز 98، التي تتكون من قوات برية خاصة، أنهت مهمتها في جنوب غزة وستغادر القطاع للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية، مع الإبقاء على لواء واحد فقط في جنوب غزة، متمركزًا على ممر يقسم شمال غزة وجنوبه.

وأضافت، أنه بالتزامن مع هذا الانسحاب من القوات، تحركت إسرائيل لفتح نقاط وصول إضافية إلى شمال غزة من شأنها أن تسمح بتدفق المزيد من المساعدات - من الناحية النظرية على الأقل، متجاوزة العوائق اللوجستية التي أدت إلى أن تنتهي معظم المساعدات بالقرب من المعابر الحدودية في جنوب غزة.

 

 

إسرائيل  تواجه أسوأ رد فعل دولي منذ عقود

وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الانعطاف تلك تأتي وسط ضغوط دولية على إسرائيل؛ حيث تواجه الأخيرة أسوأ رد فعل دولي منذ عقود، والذي تفاقم بسبب مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية في الأول من أبريل. 

ولفتت إلى أن إدارة بايدن قد دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار وقالت إن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة لتجنب المجاعة، بينما يعارض فكرة الهجوم على مدينة رفح الجنوبية، التي تقول إسرائيل إنها آخر معقل رئيسي لحماس.

 بايدن عن نتنياهو: "سنرى ما سيفعله فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لي"

وحذر الرئيس بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي من أنه قد يفقد الدعم الأمريكي للحرب ما لم يغير مساره. وفي حديثه في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أشار بايدن إلى أن إسرائيل لم تستوف بعد المعيار الذي دعا إليه. وقال بايدن عن نتنياهو: "سنرى ما سيفعله فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لي".

 

وقالت "واشنطن بوست"، إن المسؤولون الأمريكيون يشيرون إلى التغييرات في السياسة الإسرائيلية كعلامة على أنهم يحققون نتائج، منوهة إلى أنه خلال اجتماع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أخبر وزير الدفاع لويد أوستن المشرعين أن "الضغط الأمريكي على إسرائيل ناجح. من الواضح أنه كان له تأثير". 

 

وأضاف أوستن: "لقد شهدنا تغيرات في السلوك، وشهدنا دفع المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة". "نأمل أن يستمر هذا الاتجاه."

 

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أقوى نفوذ لم يستخدم بعد على إسرائيل

ومع ذلك، قال تقرير الصحيفة الأمريكية، إن "أقوى نفوذ على إسرائيل لم يستخدم بعد"، مشيرة إلى أن الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا تواجه دعوات لوقف أو الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل. 

وقد زود البلدان ما يقرب من 99% من جميع الأسلحة المستوردة إلى إسرائيل في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقًا لتحليل نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس. وقد تحركت بعض الدول الصغيرة بالفعل لمنع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية كبيرة للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يحرر المحتجزين المتبقين لدى حماس. ومع عدم وضوح عدد القتلى أو الأحياء، واجهت العائلات انتظارًا مؤلمًا واستياءً من زعيمهم.

وقال أحد الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات لـ "واشنطن بوست"، هذا الأسبوع إن نتنياهو "يحتاج حقًا إلى تحقيق إنجاز مهم من خلال التوصل إلى اتفاق".

وقال التقرير: "إن نتيجة نافذة التغيير هذه ليست واضحة، إن العوامل الأكثر أهمية في الصراع لا تزال دون حل كما كانت دائمًا"، مستشهدًا بما قاله نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين: "إن تدمير حماس يظل هدفهم النهائي، مع استمرار التخطيط للهجوم على رفح، المدينة المكتظة الآن بالمدنيين النازحين، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء".

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