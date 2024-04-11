الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: يجب تقييم المجاعة التى تحدث بالفعل فى غزة

غزة
غزة

قالت كبير مسئولي الشئون الإنسانية في الولايات المتحدة، سامانثا باور، إنه من "المصداقية" تقييم أن المجاعة تحدث بالفعل في أجزاء من غزة وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه رغم أن المسئولين الأمريكيين دقوا ناقوس الخطر بشأن خطر المجاعة الوشيك في القطاع الذي مزقته الحرب، فإن سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هي أول مسئولة توافق علنًا على تقييم مفاده أن المجاعة تحدث بالفعل.

وسئلت "باور" خلال جلسة استماع بالكونجرس، عن تقييم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وما إذا كان "من المعقول أو المحتمل أن أجزاء من غزة، وخاصة شمال غزة، تعاني بالفعل من المجاعة".

وقالت إن المنهجية التي استخدمتها اللجنة الدولية للبراءات هي المنهجية التي قمنا بفحصها من قبل خبرائنا". "إنه تقييم يتم الاعتماد عليه في بيئات أخرى، وهذا هو تقييمهم، ونحن نعتقد أن هذا التقييم يتمتع بالمصداقية"، "إذن، المجاعة تحدث بالفعل هناك؟" سئل المسئول من قبل النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، "هذا هو - نعم"، أجابت.
وأشارت باور إلى أن معدل سوء التغذية في شمال غزة قبل 7 أكتوبر "كان يقارب الصفر،  وهو الآن واحد من كل ثلاثة أطفال".

جميع سكان غزة يواجهون المجاعة 

 

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وفي السياق ذاته، أشار تحليل التصنيف المرحلي المتكامل الذي أجري في شهر مارس إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة ليس لديهم ما يكفي من الغذاء لتناول الطعام، مع توقع وصول نصف السكان على حافة المجاعة إلى الشمال "في أي وقت بين منتصف مارس ومايو".

وفي 2024 من غير الواضح ما إذا كان هذا هو التحليل المذكور في جلسة الاستماع. 

ومن المرجح أن يؤدي هذا التقييم إلى زيادة الدعوات لإدارة بايدن لوضع قيود على مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

 وقد أخبر كبار المسئولين، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي نفسه، المسئولين الإسرائيليين أنه يجب عليهم بذل المزيد من الجهد على الفور لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة أو المخاطرة بتغيير السياسة الأمريكية.

غزة المجاعة الوكالة الأمريكية المصدراقية الشؤون الإنسانية

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