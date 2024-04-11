الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير الإعلام بـ"أونروا": الأوضاع فى شمال غزة مأساوية والمجاعة وشيكة

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأوضاع في شمال غزة مأساوية والمجاعة وشيكة إذا ما تم إدخال مساعدات بشكل عاجل ومنتظم.

وتابعت في مداخله هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن سكان قطاع غزة ما زالوا يعانون من استمرار عمليات القصف الإسرائيلي التي لا تهدأ، لافتة إلى أن الظروف الحياتية صعبة ومعقدة للغاية مع استمرار نقص المواد الغذائية بسبب عدم دخول ما يكفي من الإمدادات من جميع المساعدات المقدمة للقطاع.

وأضافت أن استهداف العاملين في منظمات الإغاثة في غزة مؤسف للغاية خاصة أنهم يقدمون خدمات إنسانية وإغاثية أساسية للفلسطينيين، فيجب أن تتم حمايتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن وكالة منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم إحداثيات خاصة بالمنشآت التابعة لنا ويتم تنسيق المهام الإنسانية لضمان صول هذه المهمات بشكل آمن.

وأوضحت أن الطواقم الإنسانية في مناطق الجنوب ووسط قطاع غزة لا تزال تقدم الخدمات الأساسية مثل توزيع الوجبات الغذائية وتقديم الخدمات الصحية وبعض الخدمات اللوجستية والدعم النفسي، بجانب أن الوكالة لديها عدد من المتخصصين بالدعم النفسي يقدمون خدمات اجتماعية ونفسية للنازحين داخل مراكز الإيواء، ولكن تقديم تلك الخدمات محفوف بالتحديات والمخاطر بسبب استمرار الحرب والقصف المتعدد في عدد من المناطق.

سكان قطاع غزة شمال غزة أونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منظمات الاغاثة في غزة

مواد متعلقة

خلى الفرحة تبقى أكيدة.. فيديو كليب "العيد أهو جه" لـ أحمد سعد

القاهرة الإخبارية: معبر رفح يتأهب لتسلم الجرحى والمصابين من قطاع غزة

"من يمس بنا سنضربه".. نتنياهو: إسرائيل تستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعًا وهجومًا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف ميناء الصيادين ومحيطه غرب مدينة غزة

روسيا تستدعى سفير النمسا وتعتبر أحد مسئولى السفارة بموسكو شخصًا غير مرغوب فيه

الكرملين: الهجوم الإسرائيلى على القنصلية الإيرانية بدمشق انتهاك لجميع مبادئ القانون الدولى

8 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على شرق رفح جنوبى غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على بلدات جنوب لبنان

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

خلال مشاجرة لخلافات أسرية.. أب يمزق ابنه فى أول يوم العيد بمنشأة ناصر

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا