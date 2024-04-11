مدير الإعلام بـ"أونروا": الأوضاع فى شمال غزة مأساوية والمجاعة وشيكة

قالت الدكتورة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأوضاع في شمال غزة مأساوية والمجاعة وشيكة إذا ما تم إدخال مساعدات بشكل عاجل ومنتظم.

وتابعت في مداخله هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن سكان قطاع غزة ما زالوا يعانون من استمرار عمليات القصف الإسرائيلي التي لا تهدأ، لافتة إلى أن الظروف الحياتية صعبة ومعقدة للغاية مع استمرار نقص المواد الغذائية بسبب عدم دخول ما يكفي من الإمدادات من جميع المساعدات المقدمة للقطاع.

وأضافت أن استهداف العاملين في منظمات الإغاثة في غزة مؤسف للغاية خاصة أنهم يقدمون خدمات إنسانية وإغاثية أساسية للفلسطينيين، فيجب أن تتم حمايتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن وكالة منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم إحداثيات خاصة بالمنشآت التابعة لنا ويتم تنسيق المهام الإنسانية لضمان صول هذه المهمات بشكل آمن.

وأوضحت أن الطواقم الإنسانية في مناطق الجنوب ووسط قطاع غزة لا تزال تقدم الخدمات الأساسية مثل توزيع الوجبات الغذائية وتقديم الخدمات الصحية وبعض الخدمات اللوجستية والدعم النفسي، بجانب أن الوكالة لديها عدد من المتخصصين بالدعم النفسي يقدمون خدمات اجتماعية ونفسية للنازحين داخل مراكز الإيواء، ولكن تقديم تلك الخدمات محفوف بالتحديات والمخاطر بسبب استمرار الحرب والقصف المتعدد في عدد من المناطق.