الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

8 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على شرق رفح جنوبى غزة

بشير جبر
بشير جبر

أكد بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، استشهاد 8 فلسطينيين، بجانب إصابة عدد من المواطنين، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكد وفقًا لمصادر طبية، استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة المواطنين في محيط المقبرة الشرقية شرق رفح، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبويوسف النجار.

وأضاف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 6 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح.

رفح قطاع غزة رفح الفلسطينية فلسطين مستشفى أبو يوسف النجار

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