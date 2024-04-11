8 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على شرق رفح جنوبى غزة

أكد بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، استشهاد 8 فلسطينيين، بجانب إصابة عدد من المواطنين، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكد وفقًا لمصادر طبية، استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة المواطنين في محيط المقبرة الشرقية شرق رفح، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبويوسف النجار.

وأضاف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 6 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح.