"القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترفض إدخال ألبان الأطفال وخل الطعام وتزعم استخدامها لتصنيع السلاح

رصد أيمن عماد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري، حركة عبور وتفريغ شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والغذائية من مصر إلى قطاع غزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

شاحنات الإغاثة تعاني من تعنت من الجانب الإسرائيلي بسبب عمليات التدقيق والمراجعة

وقال إن هناك حركة مستمرة في دخول الشاحنات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن شاحنات الإغاثة تعاني من تعنت من الجانب الإسرائيلي بسبب عمليات التدقيق والمراجعة، وتفتيش الشاحنات قبل أن تدخل قطاع غزة من خلال المعابر الخاصة بهم.

وتابع أن هناك أعدادًا كبيرة من الشاحنات التي تدخل من المعابر إلى نقط التفتيش الإسرائيلي تعود مرة أخرى ببعض المنتجات مثل ألبان الأطفال وخل الطعام، حيث يعتبر الاحتلال أنها تستخدم في تصنيع السلاح لوجود بعض المواد الكيماوية بحسب وصف الاحتلال، منوهًا بأن إسرائيل وضعت تلك العراقيل لرفض بعض المساعدات الإنسانية التي تدخل خلال معبر رفح.

وأكد أن هناك شاحنات تحمل مولدات كهرباء عادت، في ظل احتياج سكان قطاع غزة ومستشفياتها بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاع بشكل كامل.