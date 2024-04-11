سموتريتش يؤكد بدء جيش الاحتلال تعميق العمليات القتالية في رفح الفلسطينية

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إصرار إسرائيل لمواصلة القتال في قطاع غزة ورفح الفلسطينية وبدئها اليوم.

وقال في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إننا ملتزمون بمواصلة القتال في غزة وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا بذلك اليوم.

ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 33482 شهيدا

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33482 شهيدا، و76049 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم