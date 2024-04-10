الأربعاء 10 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح البرى لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري

قال محمد جمال، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك جهودا مصرية مكثفة أمام معبر رفح البري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع، أنه تم دخول عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن معبر رفح يواصل استقبال المصابين من قطاع غزة وجهود مكثفة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، رصد جمال، دخول شاحنات سلع بترولية من أمام معبر رفح إلى قطاع غزة.

الجهود المصرية مستمرة في إرسال المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة

وأكد أن الجهود المصرية مستمرة في إرسال المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، حيث دخلت الآن شاحنات تحمل سلعا بترولية عبارة عن غاز ومحروقات التي يعتمد عليها الشعب الفلسطيني، وهو في أشد الاحتياج إليها خلال تلك الفترة، سواء على مستوى استخدام الطاقة في تشغيل المستشفيات أو توليد الكهرباء مع حالة الضرر الكبير التي وصلت إلى مرحلة تهدم وتصدع في أحياء غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33.360 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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