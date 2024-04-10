دخول شاحنات سلع بترولية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

رصد محمد جمال، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، دخول شاحنات سلع بترولية إلى قطاع غزة.

وقال جمال، إن الجهود المصرية مستمرة في إرسال المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، حيث دخلت الآن شاحنات تحمل سلعا بترولية عبارة عن غاز ومحروقات التي يعتمد عليها الشعب الفلسطيني، وهو في أشد الاحتياج إليها خلال تلك الفترة، سواء على مستوى استخدام الطاقة في تشغيل المستشفيات أو توليد الكهرباء مع حالة الضرر الكبير التي وصلت إلى مرحلة تهدم وتصدع في أحياء غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33.360 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.