بعد تهديد داعش.. فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أعلنت السلطات الفرنسية عن تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تهديد من تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد ذكرت أن تنظيم "داعش" الإرهابي هدد بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف ملاعب إجراء مباريات كرة القدم في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفتي Diario AS وMarca، فقد نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق "اقتلوهم جميعًا".