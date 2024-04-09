القاهرة الإخبارية: توقعات بدخول 400 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

قال أيمن عماد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، إن هناك توقعات بارتفاع دخول عدد الشاحنات إلى 400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم، خاصة مع تكدس الشاحنات التي تصطف يمينًا ويسارًا أمام معبر رفح وتمتد لبضعة كيلومترات.

وأضاف أن معبر رفح البري تمكن حتى الآن من إدخال 42 شاحنة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى 8 شاحنات من الوقود مثل الغاز والسولار. كما تمكّن معبر كرم أبوسالم من إدخال 200 شاحنة من المساعدات خلال اليوم، مما يجعل إجمالي عدد الشاحنات التي تم دخولها حتى هذه اللحظة 242.

وأشار إلى أن الأعداد تتغير من لحظة إلى أخرى نظرًا للتكدس الكبير للشاحنات على المعبرين، بجانب التسهيلات التي تقدمها مصر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، والتي وصلت إلى العمل على مدار الساعة لسهولة تلك المساعدات دون أن يُغلق المعبر للحظة واحدة، كما أن هناك تنظيمًا كبيرًا لقوافل المساعدات التي تصطف عند المعابر لإيصال تلك المساعدات وتنظيم دخولها، بجانب التسهيلات المقدمة لاستقبال المصابين، حيث تم استقبال 10 حالات حتى الآن بالإضافة إلى 25 مرافقًا لهم.

وأوضح أنه تم اتخاذ اللازم اليوم من قبل هيئة الإسعاف المصرية التي تتأهب على مدار الساعة لاستلام هؤلاء المصابين، ليتم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية، سواء المتواجدة في شمال سيناء أو القاهرة في حالة خطورة الإصابات، لاتخاذ اللازم وتحديد برنامج علاجي لهؤلاء المصابين.