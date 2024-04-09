الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: توقعات بدخول 400 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

شاحنة مساعدات إلى
شاحنة مساعدات إلى غزة

قال أيمن عماد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، إن هناك توقعات بارتفاع دخول عدد الشاحنات إلى 400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم، خاصة مع تكدس الشاحنات التي تصطف يمينًا ويسارًا أمام معبر رفح وتمتد لبضعة كيلومترات.

وأضاف أن معبر رفح البري تمكن حتى الآن من إدخال 42 شاحنة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى 8 شاحنات من الوقود مثل الغاز والسولار. كما تمكّن معبر كرم أبوسالم من إدخال 200 شاحنة من المساعدات خلال اليوم، مما يجعل إجمالي عدد الشاحنات التي تم دخولها حتى هذه اللحظة 242.

وأشار إلى أن الأعداد تتغير من لحظة إلى أخرى نظرًا للتكدس الكبير للشاحنات على المعبرين، بجانب التسهيلات التي تقدمها مصر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، والتي وصلت إلى العمل على مدار الساعة لسهولة تلك المساعدات دون أن يُغلق المعبر للحظة واحدة، كما أن هناك تنظيمًا كبيرًا لقوافل المساعدات التي تصطف عند المعابر لإيصال تلك المساعدات وتنظيم دخولها، بجانب التسهيلات المقدمة لاستقبال المصابين، حيث تم استقبال 10 حالات حتى الآن بالإضافة إلى 25 مرافقًا لهم.

وأوضح أنه تم اتخاذ اللازم اليوم من قبل هيئة الإسعاف المصرية التي تتأهب على مدار الساعة لاستلام هؤلاء المصابين، ليتم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية، سواء المتواجدة في شمال سيناء أو القاهرة في حالة خطورة الإصابات، لاتخاذ اللازم وتحديد برنامج علاجي لهؤلاء المصابين.

رفح معبر رفح قطاع غزة

مواد متعلقة

10 آلاف جندى بجيش الاحتلال يعانون أعراضا نفسية منذ بدء الحرب فى غزة

للاشتباه بتسلل مسيرة.. صفارات الإنذار تدوى بكريات شمونة وبلدات إسرائيلية فى إصبع الجليل

بوريل: القضاء على حماس فى غزة عسكريًا لن يحل الأزمة

القاهرة الإخبارية: انتشال 381 جثة من محيط مجمع الشفاء الطبى فى غزة

ألمانيا: إسرائيل وضعها صعب منذ أحداث 7 أكتوبر ولها الحق فى الدفاع عن نفسها

فرنسا تقترح فرض عقوبات على إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لغزة

ألمانيا تشكك أمام "العدل الدولية" بدعوى نيكاراجوا بتسهيل الإبادة فى قطاع غزة

ألمانيا من محكمة العدل: المجتمع الدولى يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب