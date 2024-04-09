ألمانيا: إسرائيل وضعها صعبا منذ أحداث 7 أكتوبر ولها الحق بالدفاع عن نفسها

أكد الفريق القانوني لألمانيا، أن إسرائيل تواجه وضعا صعبا منذ أحداث 7 أكتوبر، ولها الحق في الدفاع عن نفسها لكن في إطار الالتزام بالقانون الدولي.

نؤكد أهمية حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم

وقال، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إننا نؤكد أهمية حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، ونشدد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وندين أي انتهاكات تقوض حل الدولتين.

وأشار إلى أن بلاده تدعم حق فلسطين تاريخيا وتعزيز الأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتأ إلى أنه تم توسيع المساعدات الإنسانية من ألمانيا إلى فلسطين لمواجهة الظروف الصعبة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.