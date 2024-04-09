الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تكشف أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

تحدث أيمن عماد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر كرم أبو سالم، عن مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

قوافل المساعدات الإنسانية 

وقال إن هناك ارتفاعا كبيرا خلال الفترة السابقة في أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة سواء من معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح، لافتًا إلى أن هناك 328 شاحنة تحمل المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية دخلت إلى الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء من المعبرين.

وأشار إلى أن أعداد الشاحنات التي دخلت من معبر كرم أبو سالم إلى 284 شاحنة، خضعت لعملية التدقيق ومازالت تخضع الكمية المتبقية إلى قطاع غزة، وعن معبر رفح استقبل اليوم 44 شاحنه بعدما تمت الانتهاء من التدقيق في منطقة العوجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعادت مرة أخر لمعبر رفح لتواصل الدخولإلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة خلال فترة الحرب التي امتدت لما يزيد عن 6 اشهر حتى الان لإدخال المساعدات بجانب التنديد في المحافل الدولية لايقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة، ونجحت مصر في زيادة أعداد الشاحنات التي تدخل لغزة من معبري كرم أبو سالم ورفح مما يعتبر تكريم كبير للمساعي الدولية تسعي لها مصر بالتنديد في المحافل الدولة لتصل المساعدات لسكان القطاع.

ارتفاع أعداد شاحنات المساعدات

ونوه أنه تم استقبال 15 إصابة من خلال معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، وتم اتخاذ اللازم اليوم من قبل هيئة الإسعاف المصرية التي تتأهب على مدار الساعه من المعبر لاستلام هؤلاء المضابين، ليتم تحويلهم الي المستشفيات المصرية سواء المتواجدة في شمال سيناء أو القاهرة في حالة خطورة الاصابات لاتخاذ اللازم وتحديد برنامج علاجي لهؤلاء المصابين، مضيفًا أن مصر استقبلت اكثر من 3800 مصاب يخضعون الان لعملية علاج داخل المستشفيات المصرية.

وتواصل مصر جهود التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطينى، عبر مسارات عدة، من بينها المسار الإنسانى والذى يتجسد فى دور القاهرة الإغاثى المستمر منذ بداية العدوان الاسرائيلى، بدءً من خوض المعارك السياسية لإجبار الجانب الاسرائيلى على فتح معبر رفح، مرورا بإدخال اطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحي والأطفال المبتسرين.

العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني مصر فلسطين الإحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم القوات المسلحة قطاع غزة الحرب المستمرة على قطاع غزة

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