الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لإسقاط طائرة مسيرة.. إسرائيل تستخدم منظومة القبة البحرية فوق إيلات لأول مرة

القبة الحديدية
القبة الحديدية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نظام القبة الحديدية المثبت على متن سفينة أسقط هدفًا فوق إيلات، في أول استخدام عملي للقبة البحرية.

اعتراض طائرة بدون طيار دخلت المجال الجوي الإسرائيلي قرب مدينة إيلات

وأكد جيش الاحتلال، بحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، وفقا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن نسخة محمولة على متن سفينة من نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" اعترضت طائرة بدون طيار دخلت المجال الجوي الإسرائيلي بالقرب من مدينة إيلات في أقصى الجنوب، قبل وقت قصير من منتصف ليل الاثنين، في أول استخدام عملي للنظام على الإطلاق.

وأشارت القناة نقلا عن  صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، إلى أن جيش الاحتلال  أطلق صفارات الإنذار في إيلات بعد أن دخل "هدف جوي" المجال الجوي الإسرائيلي، تم نشر النموذج المتقدم من القبة الحديدية، المعروف باسم C-Dome، في طرادات البحرية من فئة ساعر 6، وتشغيله في نوفمبر 2022، وقد تتبعت البحرية الهدف قبل إسقاطه بنجاح بنظام C-Dome، وهو أول استخدام عملي له.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل القبة الحديدية إيلات المجال الجوي الإسرائيلي

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