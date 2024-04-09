الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول مكتب الطوارئ بحماس وسط قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال مسؤول مكتب الطوارئ بحماس حاتم المورلي وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وذكر المتحدث جيش الاحتلال، أن المبني الذي كان به “المورلي” بالقرب من جامعة القدس المفتوحة تعرض لغارتين جويتين بالقرب من مخيم المغازي والقطاع.

وأفاد تقرير جيش الاحتلال، ان ثلاثة اشخاص استشهدوا في الهجوم بينهم رئيس بلدية غزة يحي السراج.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33.207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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