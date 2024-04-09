حماس: المقترح الإسرائيلي لا يلبي مطالب الفصائل الفلسطينية

أكدت حركة حماس أنها تسلمت الاقتراح الإسرائيلي الذي تلقته من وسطاء قطريين ومصريين بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة، معلقة بأنها "لا يلبي أيا من مطالب الفصائل الفلسطينية".

وقالت، وفقًا للبيان نشرته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمت حركة حماس الموقف الإسرائيلي بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا.

وتابعت، وإذ تُقدر حركة حماس الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، ومع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حدًا للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف الإسرائيلي لازال متعنتًا ولم يستجب لأيٍّ من مطالب شعبنا ومقاومتنا، ورغم ذلك فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك.