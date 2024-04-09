الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لافروف: روسيا والصين ستتعاونان في مكافحة الإرهاب

لافروف
لافروف

صرح سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أنه بحث ونظيره الصيني، وانغ يي، الأوضاع في أوكرانيا.

وقال وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين ستتعاونان في مكافحة الإرهاب، معلقًا بـ "تعاوننا في مكافحة الإرهاب سيستمر، وأشكر الجانب الصيني على دعم حرب روسيا ضد الإرهاب".

وتابع لافروف، أن اجتماعات مقررة بين الزعيمين الروسي والصيني على هامش منظمة شنغهاي للتعاون وقمة بريكس، لافتًا إلى أن موسكو والصين أكدا على عدم جدوى الاجتماعات التي تعقد حول أوكرانيا وتتجاهل مصالح موسكو.

ووصل لافروف إلى الصين الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

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