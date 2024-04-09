أكد بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، وجود غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بصاروخين منزلا في حي الشجاعية

وتابع مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بصاروخين منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لافتًا إلى أن عمليات القصف تركزت فجرا على مدن غزة، ودير البلح ورفح ومناطق شمال غزة.

وأشار، إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 20 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع "المدارس" بالمدينة.