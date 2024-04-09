لليوم الثاني.. "العدل الدولية" تعقد جلسة استماع ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية بثا مباشرا، لبدء جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل.
طلب إصدار أوامر أولية و تدابير مؤقتة لتعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا
وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إصدار أوامر أولية و تدابير مؤقتة، تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.