الصين: بكين وموسكو معنيتان بمواجهة أساليب الحرب الباردة والترهيب

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن روسيا والصين ستواصلان تعزيز تعاونهما على الصعيد الدولي.

وأضاف، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بكين وموسكو معنيتان بمواجهة أساليب الحرب الباردة والترهيب.

وفي وقت سابق قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن روسيا والصين تتفقان على بدء حوار حول الأمن الأوروبي الآسيوي.

ووصل لافروف إلى الصين الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.