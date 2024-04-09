الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصين: بكين وموسكو معنيتان بمواجهة أساليب الحرب الباردة والترهيب

وزير الخارجية الصيني،
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي،

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن روسيا والصين ستواصلان تعزيز تعاونهما على الصعيد الدولي.

وأضاف، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بكين وموسكو معنيتان بمواجهة أساليب الحرب الباردة والترهيب.

وفي وقت سابق قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن روسيا والصين تتفقان على بدء حوار حول الأمن الأوروبي الآسيوي.

ووصل لافروف إلى الصين الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

روسيا الصين موسكو روسيا والصين الأمن الأوروبي الآسيوي الحرب الروسية في أوكرانيا

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