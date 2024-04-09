الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ألمانيا تشكك أمام "العدل الدولية" بدعوي نيكاراجوا بتسهيل الإبادة في قطاع غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد الفريق القانوني لألمانيا، دعم برلين لحل الدولتين في الشرق الأوسط ووتقديمها دعما للأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض توسيع المستوطنات.

ألمانيا: لم تخترق القانون الإنساني الدولي

وقال الفريق القانوني لألمانيا، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لم تخترق القانون الإنساني الدولي ولا أساس لدعوى اتهام نيكاراجوا لنا بتسهيل الإبادة في قطاع غزة.

برلين القانون الانساني الدولي المانيا

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