ألمانيا من محكمة العدل: المجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم

أكد الفريق القانوني لألمانيا، أهمية حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة.

وقال، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا قدمت 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الأراضي الفلسطينية.

وتابع الفريق، أن إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب احترام والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم.