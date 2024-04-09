الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوريل: القضاء على حماس فى غزة عسكريًا لن يحل الأزمة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

طالب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقف إطلاق النار وعدم مهاجمة رفح وزيادة الدعم الإنساني لغزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

يجب التوصل إلى حل سياسي مستدام لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن القضاء على حماس في قطاع غزة عسكريًا لن يحل الأزمة، ويجب التوصل إلى حل سياسي مستدام لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر، لافتًا إلى أنه يجب تقديم مزيد من الدعم الإنساني وزيادة تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة حتى يمكن تجنب حدوث مجاعة، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وتنفيذ حلول سياسية لحل الأزمة.

استشهاد 33207 مواطنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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