الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: انتشال 381 جثة من محيط مجمع الشفاء الطبى فى غزة

محيط مجمع الشفاء
محيط مجمع الشفاء الطبي

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطواقم الطبية انتشلت 381 جثة لشهداء من محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

قوات الاحتلال تركت خرابًا واسعًا ودمارًا هائلًا بالمجمع ومحيطه

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال تركت خرابًا واسعًا ودمارًا هائلًا بالمجمع ومحيطه، إضافة إلى العثور على عشرات الجثث في المنطقة، مؤكدين أن الاحتلال أعدم مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

مجمع الشفاء الطبي غزة رفح الفلسطينية

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