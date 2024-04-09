الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فرنسا تقترح فرض عقوبات على إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لغزة

ستيفان سيجورنيه،
ستيفان سيجورنيه،

اقترح وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، فرض عقوبات على إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لقطاع غزة.

هناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية

وقال، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الضغط وربما فرض عقوبات على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش.

فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

وأشار إلى أن فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية.

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